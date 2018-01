Ponte Preta contrata volante Henrique A Ponte Preta conseguiu seu quarto reforço para a temporada 2005. É o volante Henrique, de 27 anos, que no segundo semestre de 2004 defendeu o Bahia no Campeonato Brasileiro da Série B. A diretoria promete apresentar ainda mais quatro jogadores até o final da semana. "Precisamos de mais um zagueiro, um volante e dois atacantes", comentou o vice-presidente de futebol, Marco Antônio Eberlin. Ele fechou o acordo com Henrique pela manhã, no Estádio Moisés Lucarelli, pelo prazo de 12 meses. O novo contratado vai preencher a vaga de Marcus Vinícius, que desistiu de renovar com o clube. Henrique começou a carreira no União Barbarense, mas já passou pelo Guarani, Atlético Sorocaba e Vasco da Gama. Ano passado defendeu o Beijing Guan, da China, depois o Bahia. Tem 1,80m e sua principal característica é a força na marcação. Como mora em Santa Bárbara d´Oeste, próxima a Campinas, ficou satisfeito com o acerto: "Ficarei perto da família e defendendo um clube de tradição", comentou. Antes dele, o clube já tinha confirmado as contratações do zagueiro Galeano (Figueirense), do lateral-esquerdo Marquinhos (Goiás) e do centroavante Roberto Santos (Grêmio). Os dirigentes esperam ainda renovar com os atacantes Alecsandro e Anselmo, além de sonhar com as voltas do atacante Weldon, no futebol árabe, e Jean, que estava emprestado ao São Paulo. O entrave maior é questão salarial.