Ponte Preta contrata volante Romeu Em meio às turbulências e o risco de perder quatro pontos por uso de um jogador irregular, a diretoria da Ponte Preta anunciou na tarde desta quarta-feira a contratação do volante Romeu, que recentemente conquistou o título paraense pelo Remo-PA. Aos 28 anos de idade, Romeu iniciou sua carreira no Goiás. As boas atuações o levaram ao Corinthians, onde jogou por dois anos. Na reserva, acabou passando por Botafogo-RJ e Atlético-MG até chegar ao Remo. O jogador é o sexto reforço do time para a disputa do Campeonato Brasileiro. Antes dele já haviam se apresentado ao técnico Abel Braga o lateral-direito Mantenha, o zagueiro Gerson, o volante Reginaldo Vital, os meia atacantes Ria e Nenê. A apresentação de Romeu acontece na tarde desta quinta-feira, onde realiza exames médicos e se junta ao restante do elenco. O jogador, entretanto, não vai ter condição legal de estar em campo no domingo, às 18 horas, contra o Cruzeiro, no Mineirão.