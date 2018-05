Ponte Preta contrata zagueiro Evaldo, ex-Bahia

Com 26 anos, Evaldo foi indicado pelo técnico Sérgio Guedes, com quem trabalhou no clube baiano neste ano. Com passagens por Portuguesa, Grêmio, Santos, Coritiba e Tokio-JAP, o defensor se mostrou satisfeito com o acerto. "A Ponte Preta é um clube de tradição, que possui camisa e muito respeito em todo o Brasil. Fico feliz de fazer parte desse clube. A torcida pode esperar um jogador com muita raça e vontade dentro de campo", disse.

Evaldo é o segundo reforço da Ponte para o próximo ano. Antes, o clube havia anunciado o volante Galiardo, ex-São Caetano e Náutico. Até essa sexta-feira, mais três jogadores devem ser confirmados. Entre eles, devem estar o zagueiro Léo Oliveira, ex-Ipatinga, e o goleiro Eduardo Martini, do Avaí.