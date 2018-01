Ponte Preta contrata Fábio Ferreira, ex-Corinthians e Botafogo

A diretoria da Ponte Preta agiu rápido para contratar um substituto para Pablo, vendido ao Bordeaux, da França, na última sexta-feira. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a chegada do zagueiro Fábio Ferreira, que estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Criciúma. Ele realiza exames médicos e, se aprovado, assinará contrato até o final do Paulistão de 2016.

No Corinthians, Fábio Ferreira ficou marcado por ter atuado muito mal na campanha corintiana de 2007 que culminou com o rebaixamento para a Série B. Nesta mesma temporada, se envolveu em atritos com vizinhos, que reclamavam que ele fazia muitas festas em seu apartamento, ajudando na sua saída do clube paulista.

Com 30 anos, ele ainda defendeu Botafogo, Juventude, Grêmio e Vitória, antes de assinar pelo Criciúma em 2013. No clube catarinense, novamente ele viveu altos e baixos e neste ano atuou pouco devido a uma sequência de lesões.

Assim que acertou a venda de Pablo ao Bordeaux, a diretoria da Ponte informou que iria atrás de um novo zagueiro para a sequência do Brasileirão. A experiência de Fábio Ferreira pesou na escolha. Além disso, Ferron, vindo do Figueirense, também é uma boa opção defensiva.

Derrotado por 3 a 0 para o São Paulo no último sábado, o time campineiro ocupa a 13ª posição, com 27 pontos, a cinco do Goiás, primeiro time na zona de rebaixamento. O próximo compromisso será já nesta quarta-feira, contra o Cruzeiro, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli.