Ponte Preta contrata zagueiro Gerson A direção da Ponte Preta apresentou no começo da noite desta segunda-feira a o zagueiro central Gerson, de 31 anos, que estava atuando no Brasiliense-DF, como reforço para o Campeonato Brasileiro. É uma contratação do jeito que a diretoria prometeu: acima de tudo barato. Dono de seu próprio passe, Gerson assinou contrato até dezembro. Ele começou no Guará-DF, em 1992, mas já passou por Náutico, Gama, América-RN, Bragantino, Matonense e Brasiliense. Antes dele, a Ponte tinha contratado o lateral-direito Mantena, o volante Reginaldo Vital e o meia Riva.