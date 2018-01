Ponte Preta contrata zagueiro Marllon, campeão da Série B pelo Atlético-GO

Depois de não renovar contrato com Douglas Grolli - emprestado pelo Cruzeiro para a Chapecoense -, a Ponte Preta foi atrás de um reforço para a defesa e nesta quinta-feira acertou a contratação de Marllon, campeão da Série B do Brasileiro defendendo o Atlético-GO.

Titular absoluto na campanha vitoriosa do time goiano, o zagueiro tem 24 anos e chega para brigar por uma vaga entre os titulares com Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Kadu. Suas boas exibições com a camisa do Atlético-GO despertaram interesse também do Santos. Marllon tem passagem pela base de Cruzeiro e Flamengo, atuando depois no Duque de Caxias, Rio Claro, Santa Cruz e Capivariano.

Agora, uma das prioridades da diretoria é um lateral-esquerdo para brigar por uma posição com Breno Lopes. E quem pode pintar no Moisés Lucarelli é o experiente Gilson, que defendeu a Ponte no ano passado e está sem clube após deixar o América-MG. Nesta mesma temporada, ele pediu rescisão após se sentir sem chances com Reinaldo, emprestado pelo São Paulo, sendo titular.

Por outro lado, o time campineiro anunciou que o prata da casa Léo Cereja vai disputar o Paulistão pelo Audax. O empréstimo é para que o meia de 19 anos ganhe mais experiência. Ele era cotado para ser um dos promovidos ao elenco profissional.