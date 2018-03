Ponte Preta, Coritiba e Vitória conseguem classificação na Copa do Brasil

Ponte Preta, Coritiba e Vitória são mais três classificados para a segunda fase da Copa do Brasil. Eles entraram em campo nesta quarta-feira, quando foram programados 20 jogos pela rodada inaugural já com a nova regra. O time da casa precisa vencer, ficando o empate favorável ao visitante.

A Ponte Preta venceu o Campinense por 2 a 0, em Campina Grande (PB). Os gols saíram no segundo tempo, com William Pottker, de pênalti, e Lins. Outro que ganhou fora foi o Vitória, que fez 2 a 0 sobre o Luziânia, no interior de Goiás. Os gols foram anotados por Cleiton Xavier e Paulinho, um em cada tempo.

O Coritiba avançou com o empate por 1 a 1 contra o Vitória da Conquista-BA, no interior baiano. O time da casa saiu na frente com Todinho, aos seis minutos do segundo tempo, mas depois o time paranaense empatou com Wesley, de cabeça, aos 33.