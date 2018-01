Ponte Preta corre atrás de reforços Após escapar do rebaixamento no Campeonato Paulista somente na última rodada, a Ponte Preta volta agora suas atenções para o Campeonato Brasileiro. E a diretoria do clube corre para atender o pedido do técnico Vadão, que cobrou a chegada de, pelo menos, seis reforços. Vadão sabe que o time precisa de reforços, pois foi muito mal no Paulistão. A Ponte terminou em 15º lugar, com apenas 22 pontos, e só não caiu graças aos resultados dos adversários na última rodada, pois sofreu derrota para o Santo André. Não faltam especulações quanto aos reforços pedidos por Vadão. Nomes como Dickson e Diogo Pires, ambos do União Barbarense, Perdigão, do 15 de Novembro-RS, Thiago Mathias, do Paulista, e Rodriguinho, do Atlético-PR, são comentados no clube. Confirmado, por enquanto, só as contratações dos atacantes Izaías, que disputou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, e Gabriel, que estava no Mogi Mirim. Os dois devem ser apresentados nesta terça-feira, quando o elenco volta aos treinos. O meia Harison, o zagueiro Rafael Santos e o atacante Róger devem deixar o clube. A Ponte, desde já temendo o rebaixamento, estréia domingo no Brasileiro, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada.