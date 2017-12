Ponte Preta corre atrás de três a quatro reforços para fechar elenco de 2017

A diretoria da Ponte Preta espera anunciar de três a quatro reforços antes da abertura do Campeonato Paulista, marcada para o primeiro final de semana de fevereiro. Um zagueiro, um lateral esquerdo e dois atacantes são as prioridades no elenco do técnico Felipe Moreira.

"Com a saída do Antônio Carlos (foi para o Palmeiras), retomamos a busca por um zagueiro. Na lateral, não é segredo nenhum que queremos o Sidcley (Atlético Paranaense), mas temos que esperar, assim como o Luis Fabiano para o ataque. Nas reuniões sempre colocamos que, se o atleta não atender as expectativas, não vamos contratar por contratar", disse o gerente de futebol Gustavo Bueno.

Até o momento, a Ponte Preta acertou com o zagueiro Marllon, os volantes Jádson e Naldo, o meia Fábio Braga e os atacantes Lins, Erik Salles e Ramon. Destes, Fábio Braga acertou um contrato de experiência com duração de três meses. A estreia pontepretana no Paulistão será contra a Ferroviária, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).