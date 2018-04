Ponte Preta corre o risco de perder o atacante Lucca para o futebol francês

Até o próximo dia 31 a Ponte Preta vai ter que conviver com o fantasma de perder o atacante Lucca, o seu principal artilheiro com 10 gols, para o futebol do exterior. O seu atestado liberatório está preso ao Corinthians, que já teria recusado uma proposta do Nantes, da França, em torno de R$ 9 milhões. Mas a pedida é de R$ 22 milhões.

As negociações estariam em andamento. E ficaram mais aquecidas com a possível entrada do também francês Bordeaux no negócio. A negativa inicial do Corinthians se deve ao fato de ter investido R$ 4,5 milhões por 60% do atestado do atleta. O restante está dividido entre Criciúma (15%) e Cruzeiro (25%).

Enquanto tudo fica no plano das especulações, a direção da Ponte Preta espera contar com o atacante, pelo menos, até o final do ano. O contrato, porém, dá esta brecha de negociação para o exterior. "Até o momento nós não recebemos nenhum comunicado oficial. Só vamos nos manifestar quando houve algo concreto" confirmou o gerente de futebol, Gustavo Bueno.

Do outro lado, a comissão técnica começa a pensar o início do segundo turno diante do Sport, neste domingo, no Recife. O balanço do turno inicial ficou apenas no regular tendo em vista que o time fechou com 23 pontos, em 14.º lugar. "Estamos quatro pontos na frente daqueles times da zona de rebaixamento e também quatro pontos atrás do grupo de cima", analisou o técnico Gilson Kleina.

Em relação ao time, o zagueiro Marllon vai ser baixa porque recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Mas Rodrigo, que cumpriu a automática, volta no meio da defesa. Ele foi denunciado no STJD por agressão a Milton Mendes, técnico do Vasco, e corre o risco de ser punido por até 12 jogos.

O atacante Maranhão volta a ser opção, ficando ausente do empate sem gols com o Fluminense, na última quarta-feira, porque tem vínculo com o clube carioca. Peças importantes, porém, continuam de fora como o meia Renato Cajá, com dores no joelho esquerdo, e o volante Fernando Bob, recuperando-se de lesão muscular. O time pode ser definido no treinamento desta sexta-feira.