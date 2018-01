Ponte Preta critica atuação de árbitro Por unanimidade os ponte-pretanos elegeram o árbitro Cléber Wellington Abade como principal responsável pela derrota da Ponte Preta para o Santos, por 2 a 1, neste domingo à tarde, no Majestoso, em Campinas. Ele foi acusado de ter "inventado" o recuo de bola no primeiro gol santista e de não ter anotado um pênalti, quando Ávalos teria colocado a mão na bola no final do jogo. "Não sou de ficar falando de juiz, mas desta vez a derrota deve-se exclusivamente a ele", comentou, inconformado, o técnico Nenê Santana. Ele, porém, ressaltou a evolução do time, que sofreu sua segunda derrota seguida no Campeonato Paulista, uma vez que na estréia tinha perdido para o São Caetano, por 1 a 0. Os jogadores estavam revoltados nos vestiários. O meia Harison, que marcou o gol da Ponte, de pênalti, fez até um alerta: "Precisa o pessoal que cuida da arbitragem ficar atento, porque o negócio já desandou". O vice-presidente Marco Antônio Eberlin também culpou o juiz pela derrota e lamentou as duas derrotas iniciais, porque "no mínimo, deveríamos ter dois pontos, com dois empates". Ele espera apresentar um novo reforço na terça-feira: o centroavante Kahê, do Palmeiras. O meia Tucho, do Atlético Mineiro foi descartado, mas o lateral-direito Alex, do clube mineiro, está nos planos. O próximo jogo da Ponte será contra o Ituano, quarta-feira, de novo em Campinas. No sábado, às 18 horas, fará o dérbi campineiro, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro.