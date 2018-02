Ponte Preta dá início a uma nova era A Ponte Preta começa sua participação no Campeonato Brasileiro neste domingo, jogando contra o Internacional, em Porto Alegre, querendo se livrar das turbulências enfrentadas nos últimos meses. Desde o início do ano, o time perdeu 14 atletas na Justiça do Trabalho ou liberados pela diretoria. E está perdendo mais dois. No sábado, o lateral-direito Luciano Baiano pediu para não ir ao Sul, pois está negociando sua ida para o Flamengo. E o meia Elivélton pediu sua liberação para assinar contrato com o São Caetano. Leia mais no Estadão