Ponte Preta dá uma mão ao Atlético-MG O Atlético-MG conquistou neste domingo sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ao bater a Ponte Preta, no Mineirão, por 1 a 0. Com mais três pontos, o Galo soma agora 22 em 23 partidas e deu mais um passo para deixar a zona de rebaixamento da competição. O time mineiro, porém, continua no grupo dos quatro que cairão para a Série B no ano que vem. A Ponte permanece com 33 pontos e chega à sétima derrota consecutiva, mesmo com a estréia do técnico Estevam Soares. O gol do lateral-esquerdo Rubens Cardoso não refletiu a superioridade atleticana nos 45 minutos iniciais. O time do técnico Marco Aurélio criou diversas chances, mas só concretizou uma. Aos 17 minutos, o atacante Marques serviu Rubens Cardoso, que tocou no ângulo direito do gol de Lauro. Na etapa final, a Ponte Preta equilibrou o jogo e teve oportunidades para empatar. Apesar de perder chances para fazer o segundo, o Galo conseguiu segurar o importante resultado, muito comemorado pelo treinador. "Foi excelente. Resultado positivo só traz coisa boa. A alegria já voltou, a confiança já voltou também. Estamos no caminho certo", comentou Marco Aurélio. O técnico destacou principalmente a evolução do setor defensivo do time. "Fizemos uma marcação boa e a equipe da Ponte quase não teve chances", observou. "A parte detrás está bem ajustadinha. Falta alguma coisa do meio para a frente. Já Estevam Soares precisou explicar mais uma derrota. "Estamos tristes", disse o técnico, para quem o "resultado justo seria o empate". Ele também reclamou da arbitragem. "Achei horrível.?