Ponte Preta demite técnico Zetti A diretoria da Ponte Preta surpreendeu novamente, nesta terça-feira, ao confirmar a demissão do técnico Zetti, que no dia anterior tinha sido comunicado de que comandaria o time, pelo menos, diante do Atlético-PR, nesta quarta, no Moisés Lucarelli. O auxiliar técnico Nenê Santana vai comandar o time interinamente na abertura do returno do Brasileirão. Zetti perdeu os quatro jogos no comando da Ponte - diante de Coritiba, Palmeiras, Corinthians e Brasiliense. Antes disso, a equipe campineira tinha perdido para o Flamengo, totalizando cinco derrotas consecutivas dentro do campeonato. O problema, agora, é encontrar um substituto capaz de dar continuidade ao trabalho desenvolvido anteriormente por Oswaldo Alvarez, o Vadão. Estevam Soares, ex-São Caetano; Vágner Benazzi, ex-Fortaleza; e Tite, ex-Atlético-MG, são os mais cotados.