Ponte Preta descarta poupar jogadores contra o Cuiabá

A Ponte Preta não vai poupar jogadores diante do Cuiabá, quinta-feira à noite, no Estádio Moisés Lucarelli, pela segunda fase da Copa do Brasil. A decisão já foi tomada pela comissão técnica, mesmo sabendo que domingo volta a atuar pelo Campeonato Paulista diante do Ituano, em Itu. Afinal, para chegar à terceira fase, o time precisa vencer - empate leva a definição do classificado aos pênaltis.

"É só um jogo e nós temos que jogar para vencer. O grupo está num momento bom, crescendo de produção e vamos aproveitar este jogo para melhorar. Além disso, não há jogador com problema de cansaço físico", explicou o técnico Felipe Moreira.

O treinador vai ter a volta de um titular: o lateral-direito Nino Paraíba. Ele esteve ausente na vitória sobre o São Bernardo, por 1 a 0, porque cumpria suspensão automática. A sua volta vai fortalecer o setor defensivo. Emerson vai ser deslocado para a lateral esquerda, onde o zagueiro Reynaldo atuou improvisado no último sábado.

O objetivo da comissão técnica é recuperar alguns jogadores que estão fora do time. É o caso do volante Wendel, que nesta manhã voltou a treinar com o grupo. Ele ficou um mês afastado por causa de uma fratura num dedo do pé. Os laterais Artur, Breno Lopes e Jeferson também já estão em processo avançado de recuperação.

No domingo à noite, a Ponte Preta volta a jogar o Campeonato Paulista. Pela sétima rodada vai enfrentar o Ituano, em Itu. O time tem 11 pontos, na vice-liderança do Grupo D, dois atrás do Mirassol (13) e um na frente do Santos (10).