Ponte Preta desce a ladeira no DF A goleada de 4 a 0 sobre a Ponte Preta amenizou a crise no Brasiliense, que além de acabar com jejum de oito jogos sem vencer, distanciou-se da zona de rebaixamento e melhorou seu deficiente saldo de gols. Mas complicou de vez o ambiente de Zetti no time campineiro. O treinador perdeu os quatro jogos em que comandou a equipe e está ameaçado de demissão. No primeiro tempo, com as duas equipes fechadas, prevaleceu o jogo truncado e a pressão do Brasiliense, que errou nos passes e na finalização de suas melhores jogadas. No entanto, o time do DF saiu na frente com um gol polêmico: aos 46 minutos, o zagueiro André Turatto cabeceou após escanteio, a bola bateu na trave, caminhou sobre a linha e foi afastada pela zaga, mas o árbitro validou. Armada com cinco homens no meio-campo, a Ponte se limitou a raros contra-ataques. Nos dois melhores, Kahê bateu para fora, aos 11, e Eduardo defendeu chute de Galeano, aos 33. Na etapa final, com a entrada de Igor no lugar de Oséas, o Brasiliense ganhou maior volume de jogo, ditou o ritmo e obrigou a Ponte Preta a se defender. Aos 7 minutos, Igor aproveitou cruzamento de Iranildo para deslocar o goleiro e fazer 2 a 0. O time paulista perdeu o fôlego de vez, aos 27, quando o goleiro Lauro derrubou o atacante Igor. Pênalti cobrado por Iranildo, que ampliou: 3 a 0. A humilhação veio mais tarde, aos 43, com Róbston marcando após triangulação dentro da área. Para piorar, a Ponte terá um compromisso complicado na abertura do returno: recebe o embalado Atlético-PR no Moisés Lucarelli, na quarta-feira. Já o Brasiliense vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco.