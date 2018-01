Ponte Preta desiste de parceria De maneira rápida e surpreendente, a diretoria da Ponte Preta confirmou oficialmente que não fará mais nenhuma parceria com um grupo de investidores do exterior. O curioso é que o possível acordo milionário foi anunciado na semana passada, na véspera de um jogo decisivo no Campeonato Brasileiro e também em cima do prazo de inscrições de chapas para as eleições. Para alguns, tudo não passou de um grande blefe. A Ponte viveu uma semana difícil, tendo em vista que dependia de, pelo menos, um empate com o Brasiliense, em casa, para fugir do rebaixamento para a Série B. Além disso, terminou sexta-feira o prazo para o registro de chapas para o próximo triênio e havia a expectativa com relação ao aparecimento de um grupo oposicionista. Tudo começou a mudar ainda sexta-feira, quando apenas a chapa da situação, "Sempre, Ponte Preta", foi inscrita defendendo a reeleição de Sérgio Carnielli. O seu nome deve ser aclamado no dia 12 de dezembro. No domingo, a situação melhorou com a vitória de 3 a 1 sobre o Brasiliense, que livrou o time do descenso. O rompimento da eventual negociação, que envolveria US$ 8 milhões, foi comunicado de forma lacônica através de uma nota oficial da assessoria de imprensa. Segundo ela, não houve aprovação na proposta por parte do clube. Diante desta situação estranha, a diretoria prometeu pagar até esta sexta-feira o pagamento do prêmio de R$ 3 mil para cada jogador por ter evitado o descenso, num total de R$ 65 mil. A direção confirmou o pagamento do salário de outubro e também garantiu para dia 20 de dezembro o pagamento de novembro, deixando em aberto o 13.º salário. Os atrasos teriam sido provocados pelo não recebimento de valores não repassados pelo Clube dos 13 por direitos de televisão.