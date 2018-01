Ponte Preta desiste do atacante Jefferson e tenta segurar Renato Chaves

O contrato do zagueiro com o time campineiro vai até dezembro de 2016, mas o clube carioca parece disposto a pagar a multa rescisória para contar com seu futebol. O valor não foi divulgado pelas duas partes, inclusive pela empresa Elenko, que cuida da carreira do atleta. O empresário Fernando Garcia, porém, confirmou as negociações. Chaves seria a segunda opção na lista do time das Laranjeiras, que dá prioridade a Réver, que está no Inter.

Sobre Jefferson, apesar do interesse, a diretoria via o negócio como difícil. E até por isso, os dirigentes sempre evitaram falar sobre sua chegada. As negociações não avançaram e o atacante permanecerá no estádio Heriberto Hulse. Agora, com um novo vínculo, renovado por três anos. Ele também teve um aumento salarial.

Sem Jefferson, a Ponte Preta já trabalha com outras duas opções no mercado: o experiente Wellington Paulista e Rhayner. O primeiro jogou o Brasileirão pelo Fluminense, enquanto o outro foi um dos destaques do Vitória na Série B deste ano. As negociações com Rhayner estão avançadas e ele pode ser confirmado ainda nesta semana como reforço alvinegro.

Aliás, na próxima quarta-feira a Ponte Preta apresentará de forma oficial o técnico Vinicius Eutrópio. O treinador estava de férias nos Estados Unidos e retornará ao País. Na ocasião, ele falará sobre o planejamento, em coletiva marcada para o estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.