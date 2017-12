Ponte Preta deve ficar sem Kahê Não há remédio no futebol contra uma proposta milionária, ainda mais em dólares. Por este motivo, o centroavante Kahê, artilheiro da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro com 11 gols, deve mesmo ser negociado com o Borusia Mönchengladbach, da Alemanha, por US$ 2 milhões. O time campineiro espera receber US$ 400 mil pelo negócio, mesmo com o atestado liberatório sendo dividido em partes iguais pelo Palmeiras e pelo empresário Wagner Ribeiro. Tudo pode ser definido numa reunião nesta terça-feira no Palestra Itália. O que ainda está atrapalhando para a batida de martelo é o valor a ser repassado à Ponte Preta, o que não consta no contrato de empréstimo firmado até dezembro. Ribeiro garante que vai cumprir a palavra e, de sua parte, repassará 20% ao clube, o que representaria US$ 200 mil. O Palmeiras só estaria disposto a abrir mão de 10% de seu valor, ou seja US$ 100 mil. "Espero que haja bom senso por parte dos dirigentes do Palmeiras, porque o Kahê foi para lá a custo zero e seu passe foi valorizado pela Ponte Preta", disse o empresário. Mas problema semelhante aconteceu há três semanas, quando havia uma proposta de um clube turco no valor de US$ 1,5 milhão e não houve acordo para liberar US$ 300 mil à Ponte. Kahê atuaria somente mais uma vez, proque viajaria na próxima semana. Durante a competição, o time já perdeu dois titulares: o atacante Roger, que foi para o São Paulo, e o meia Harison, negociado com União de Leiria, de Portugal. Após ficar cinco rodadas sem vencer e sofrer quatro derrotas consecutivas, a Ponte caiu para quinta colocação no Campeonato Brasileiro com 33 pontos ganhos. O técnico Zetti promete mudanças radicais para o jogo contra o Brasiliense, domingo, na Boca do Jacaré. Ele não terá o zagueiro Rafael Santos, suspenso com três cartões amarelos, mas poderá escalar Carlinhos, que cumpriu a automática. Há quem garanta que um novo tropeço pode decretar a saída do técnico.