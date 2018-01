Ponte Preta deve ficar sem Marinho A Ponte Preta pode ficar sem mais um zagueiro. Depois de perder os direitos federativos de Alex na Justiça do Trabalho, agora é Marinho quem pode deixar o Moisés Lucarelli. O jogador teria ligado para o preparador-físico Paulo Paixão, com quem trabalhou em 2001 quando atuou pelo Grêmio, para sondar algum clube que possa ter interesse em seu futebol. O preparador se transferiu do Fluminense para o Inter-RS. O Atlético-MG também está de olho no zagueiro e teria oferecido o meia Alexandre como parte de pagamento. Até agora dez jogadores já deixaram a Ponte Preta após o término do Campeonato Brasileiro. O goleiro Ronaldo, os zagueiros Alex e Ronaldão, os meias Alex Oliveira, Fernando e Marcelo Newma e os atacantes Thomaz, Basílio, Macedo e Régis não estarão no elenco a ser formado pelo técnico Abel Braga.