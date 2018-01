Ponte Preta deve ter as estreias de Marciel e Yuri na partida contra o Linense

A Ponte Preta ainda não está definida para o compromisso contra o Linense, neste domingo, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Mas o volante Marciel, emprestado pelo Corinthians, ganhou condições de jogo e pode estrear, enquanto que no ataque Yuri, o artilheiro da base, deve mesmo ganhar a vaga de Fellipe Cardoso, expulso na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, em São Paulo.

Marciel entraria no lugar de Marquinhos, da base, e que foi titular na partida de estreia. Ele só não atuou porque tem vínculo com o próprio Corinthians. Os dois volantes até podem atuar juntos se o técnico Eduardo Baptista optar por um quadrado no meio de campo, ainda com as presenças dos meias Tiago Real e Léo Artur.

A opção deve mesmo ser por um trio no meio de campo. Portanto, um deles ficará no banco de reservas. Isso porque Felipe Saraiva, Yuri e Silvinho estão confirmados no ataque. "O Yuri vinha se recuperando de uma lesão e por isso não teve a chance antes. Mas é um garoto que cheira gol", justificou Eduardo Baptista.

Opções

Aos poucos, o grupo vai ganhando mais força. Já treinam o atacante Gabriel Vasconcelos, emprestado pelo Corinthians, e também o lateral-esquerdo Orinho, de 22 anos, emprestado pelo Santos. Ambos estão em um ritmo físico inferior e precisam trabalhar um pouco mais. O volante Ronaldo, ex-Sport, também está sendo mais bem condicionado.

A comissão técnica fez um treino tático com portões fechados nesta sexta-feira e programou um rachão para este sábado. Depois os jogadores seguem para a concentração.