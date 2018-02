Ponte Preta deve ter duas novidades diante do Noroeste Ainda acreditando ser possível chegar às semifinais do Campeonato Paulista, o técnico Nelsinho Baptista testou novas experiências no time para surpreender o Noroeste, sábado à tarde, em Bauru, pela 15.ª rodada. O zagueiro Gabriel Santos e o volante Pingo, improvisado como ala-direito, podem ser titulares. Essas novas experiências aconteceram no primeiro coletivo da semana, realizado à tarde no gramado do Estádio Moisés Lucarelli. Pingo substituiu André Cunha, numa opção técnica. A mudança tática é a entrada de Gabriel como terceiro zagueiro, ao lado de Anderson e Émerson, com a saída do volante Dionísio, que iniciou o jogo na derrota para o São Paulo, por 1 a 0. Os jogadores participarão de dois treinamentos na quinta-feira e no início da noite a delegação vai seguir para Bauru. A decisão de antecipar a viagem visa preservar os jogadores para este jogo considerado fundamental para as chances de classificação da equipe. Com 20 pontos, a Ponte Preta ocupa a décima posição.