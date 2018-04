Ponte Preta deve usar time misto contra a Caldense pela Copa do Brasil

A Ponte está no Grupo B, considerado o mais equilibrado, porque a diferença do primeiro ao último colocado é de apenas dois pontos. Palmeiras e Novorizontino têm 21, São Bernardo 20, Ponte Preta e Ituano 19. Na última rodada, a Ponte vai enfrentar o rebaixado Rio Claro, fora de casa, e espera com a vitória superar pelo menos um dos dois líderes.

O Novorizontino, por exemplo, vai sair para pegar o Corinthians, enquanto o São Bernardo pegará o Água Santa, que precisa ganhar pra evitar o rebaixamento. O Ituano vai até Campinas pegar o Red Bull Brasil, já classificado.

Por conta destas possibilidades, a diretoria já se movimentou para uma verdadeira "invasão" no domingo em Rio Claro. A cota de 600 ingressos já foi ampliada para três mil e os preços podem ser amenizados por um grupo de empresários da cidade, que também ajudaria com o transporte. A distância entre as duas cidades é de 93 quilômetros.

MUDANÇAS - De acordo com o treinador Alexandre Gallo, o volante João Vitor sentiu uma lesão "nada simples" no final da última partida e pode ser poupado para o confronto. Com isso, Jonas pode ganhar mais uma chance ao lado de Elton, assim como Renato Augusto, que vem ganhando a confiança da comissão técnica.

Também no meio campo, Cristian já está 100% recuperado de uma lesão na sola do pé e deve brigar pela posição com Ravanelli. Mais atrás, Gilson e Ferron também podem ser aproveitados, mas Gallo aproveitará o treino desta terça-feira para testar as funções. Por fim, Rhayner e Alexandro são outras opções para o ataque, com Wellington Paulista no banco.

O atacante marcou quatro gols no último final de semana e caiu nas graças da torcida. Ele vinha criticado pelo rendimento em campo.