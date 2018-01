Ponte Preta diminui treinos físicos A comissão técnica da Ponte Preta decidiu reduzir os treinamentos físicos do time, após alguns jogadores reclamarem de dores e contusões. O meia Humberto e o atacante Waguinho tiveram de deixar o CT em Águas de Lindóia, onde o elenco realiza pré-temporada, na segunda-feira, para realizar exames de ultra-sonografia em Campinas. Ambos estavam com suspeitas de lesões musculares. Apenas em Humberto foi constatado um pequeno edema na coxa direita, mas que segundo o departamento médico, em um ou dois dias o jogador voltará aos treinos. Além deles, o zagueiro Rodrigo não está treinando, devido a uma tendinite no joelho direito. O lateral-direito Luciano Baiano e o volante Fabinho também treinam à parte, por estarem fora de forma. Nesta quarta-feira, a Ponte enfrenta a Internacional de Limeira, em Águas de Lindóia, no segundo amistoso da equipe no ano. No domingo o time venceu o Rio Branco, de Andradas, por 2 a 0. Sábado será a vez do União São João de Araras.