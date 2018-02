Ponte Preta e Marília decidem título Livres do rebaixamento no Campeonato Paulista e pensando na disputa do Campeonato Brasileiro. Assim Ponte Preta e Marília se enfrentam às 16 horas desta sexta-feira, em Campinas, em busca do título simbólico do Torneio da Morte, competição criada pela Federação Paulista de Futebol para definir o time rebaixado para a Segunda Divisão em 2004. Ambos os times dividem a liderança com 11 pontos e, em caso de empate, o MAC termina em primeiro devido ao melhor saldo de gols (6 a 4). A Ponte Preta usa a competição como um laboratório. Depois de perder sete jogadores durante o Paulistão, o técnico Abel Braga está experimentando alguns jogadores recém-promovidos dos juniores para compor o elenco que disputará o Campeonato Brasileiro. Para enfrentar o Marília as novidades devem ser as entradas do goleiro Alexandre Negri e do meia Humberto, que ocupará a vaga de Piá, suspenso. O Marília pode utilizar um time bem diferente em relação à equipe que empatou em 2 a 2 com o Rio Branco na última quarta-feira. O técnico Paulo Comelli já adiantou que deverá montar um time misto, poupando vários de seus principais jogadores. Mas não divulgou a escalação. O zagueiro Andrei, entretanto, deve ser confirmado. Além dele, o volante Marcos Nascimento também pode aparecer entre os escolhidos para iniciar a partida.