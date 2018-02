Ponte Preta e Mogi Mirim empatam: 3 a 3 Em partida emocionante e repleta de gols, Ponte Preta e Mogi Mirim empataram em 3 a 3, neste sábado à tarde, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 15ª rodada do Campeonato Paulista. O resultado encerra a série de três derrotas seguidas do Mogi Mirim que, com 26 pontos, permanece na quarta colocação. Já a Ponte Preta, com 18 pontos, ainda segue ameaçada pelo rebaixamento, ocupando a 13ª colocação, mas apenas a quatro pontos da zona do descenso. A etapa inicial foi muito movimentada e a primeira chance clara de gol foi para a Ponte Preta. Aos 15 minutos, Rissut recebeu na direita e rolou na medida para Roger, na meia-lua, o atacante chutou com força e a bola resvalou no travessão. Com a movimentação da Ponte no ataque, o Mogi Mirim aproveitou os espaços e abriu o marcador. Aos 22 minutos, o atacante Gabriel brigou pela bola com os defensores e levou a melhor. Da entrada da área, ele bateu cruzado e mandou a bola no canto esquerdo de Lauro. Dez minutos mais tarde, aproveitando o desespero do adversário, o Mogi ampliou: Anderson driblou o zagueiro Gustavo e tocou de bico na saída do goleiro Lauro. Mesmo sem fazer uma boa partida, a Ponte descontou. Rissut alçou a bola para o meio da área, Kahê dominou no peito e chutou com força no meio do gol. A Ponte Preta voltou mais disposta para a segunda etapa e aos nove minutos chegou ao empate. Danilo cobrou escanteio pela esquerda e o zagueiro Rafael Santos desviou de cabeça. Mas, enquanto a torcida e os próprios jogadores ainda vibravam com o gol de empate, o Mogi voltou a ficar na frente. Anderson recebeu livre, no meio da defesa, e chutou de perna esquerda. Persistente, a Macaca voltou a empatar aos 21 minutos. Em cobrança de falta ensaiada, Rissut levantou para Rafael Santos, na linha de fundo, o zagueiro desviou de cabeça para o meio da área e o também zagueiro Gustavo desviou para as redes com o pé direito. O Mogi Mirim volta a campo na terça-feira, quando recebe o Santo André. A Ponte enfrenta o desesperado Atlético Sorocaba, fora de casa, na quinta-feira.