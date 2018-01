Ponte Preta e Paysandu empatam por 4 a 4 A Ponte Preta deixou escapar das mãos uma vitória em casa, no estádio Moisés Lucarelli, ao empatar com o Paysandu, por 4 a 4, neste domingo à tarde. O time paulista chegou a ter a vantagem de 4 a 2, mas cedeu o empate nos minutos finais . O resultado, porém, acabou sendo justo, deixando os dois times com cinco pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Bem entrosado, o time paraense surpreendeu a aparecer com três atacantes: Róbson, Wélber e Iarley. E também causou surpresa ao abrir o placar, logo aos sete minutos, quando Róbson foi cruzar, a bola pegou efeito e encobriu o goleiro Alexandre Negri. O próprio atacante, no intervalo, confessou que tentou o cruzamento. Dois minutos depois, a Ponte empatou quando o zagueiro Gabriel aproveitou o bate-rebate na pequena área para encher o pé. O esperto Wélber desempatou aos 32 minutos, quando o zagueiro Tinho estourou a bola na defesa e Wélber pegou a bola sozinho, avançou e tocou com categoria para marcar. Aos 37 minutos, Vaguinho cruzou na medida para a cabeçada de Sérgio Alves: 2 a 2. A Ponte voltou mais ofensiva no segundo tempo, diminuindo os espaços na saída de bola do adversário. Criou muitas chances antes de Sérgio Alves fazer o terceiro gol aos 21 minutos, outra vez de cabeça, após levantamento de Reginaldo Vital. O mesmo Sérgio Alves marcou o quarto gol após receber de calcanhar de Fabrício Carvalho, aos 32 minutos. Naquela altura, o jogo parecia liquidado, mesmo porque o Paysandu era muito tímido no ataque. O técnico Abel Braga resolveu poupar o centroavante Fabrício Carvalho para a entrada de Jean. A substituição não deu o resultado esperado, porque os zagueiros começaram a apoiar o ataque. Wélber, com um chute cruzado, diminuiu aos 32 minutos e o zagueiro Jorginho, de cabeça, empatou aos 36 minutos. O time paraense ainda teve outras duas grandes chances para desempatar. Seria um castigo muito duro para o jovem e inexperiente time da Ponte Preta. Ficha Técnica Ponte Preta - Alexandre Negri; Mantena, Luís Carlos, Gabriel e Alan; Roberto (Ângelo), Rafael Ueta (Reginaldo Vital), Adrianinho e Vaguinho; Sérgio Alves e Fabrício Carvalho (Jean). Técnico: Abel Braga. Paysandu-PA - Marcão; Rodrigo (Gino), Jorginho, Tinho e Luis Fernando (Denis); Bruno, Sandro (Lecheva), Rogerinho e Iarley; Wélber e Róbson. Técnico: Dario Pereira. Gols: Róbson aos 7, Gabriel aos 9, Wélber aos 32 e Sérgio Alves aos 37 minutos do primeiro tempo; Sérgio Alves aos 21 e 29, Wélber aos 32 e Jorginho aos 36 minutos do segundo. Árbitro: Álvaro Azeredo Quelhas (Fifa MG). Cartões Amarelos: Roberto e Alan (Ponte Preta); Sandro, Luís Fernando, Rodrigo, Jorginho e Marcão (Paysandu-PA). Local: Estádio Moisés Lucarelli (Campinas/SP). classificação