Ponte Preta e Santista empatam por 3 a 3 Ponte Preta e Portuguesa Santista empataram por 3 a 3, neste domingo à tarde, no Majestoso, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O resultado foi muito justo para dois times que foram apenas voluntariosos. Ambos continuam com dois pontos no Grupo 1. Antes do jogo, o volante Gilmar Fubá acabou vetado pelo departamento médico, desfalcando a Santista que optou por usar três atacantes com a entrada de Marlon ao lado de João Fumaça e Nando. Mas deu azar porque a Ponte abriu o placar logo no segundo minuto, numa jogada rápida. André Cunha passou para o estreante lateral Denis que chutou, o goleiro Cristiano rebateu e a bola sobrou para o chute de Rafael Ueta na entrada da área. Mas o time da casa se acomodou, aos poucos permitiu a reação da Santista que virou ainda no jogo no final do primeiro tempo. Reinaldo empatou aos 39 minutos, depois que a defesa não cortou o cruzamento. O atacante encheu o pé esquerdo. Aos 45 minutos, após cobrança de escanteio, o goleiro Lauro não segurou a bola que sobrou para o complemento de Nando. A Ponte voltou para o segundo tempo sob pressão da torcida. O time mostrou muita raça e disposição física e teve seu trabalho facilitado pela expulsão de Reinaldo, da Santista, aos 21 minutos. O empate não demorou a sair. Aos 26 minutos, Waguinho ajeitou a bola com a mão, Ueta errou o chute mas Rafael Godói finalizou com precisão: 2 a 2. A Ponte voltou a dominar o placar aos 32 minutos, quando Rafael Ueta acertou outro chute perfeito. Mas a Santista empatou numa falha individual de Romeu, que furou e Gileno só teve o trabalho de ajeitar e chutar para o gol. A partir daí ninguém mais mereceu vencer. Os dois times voltam a jogar no próximo final de semana. A Ponte enfrenta o Juventus, sábado à tarde, na Rua Javari, enquanto a Santista receberá o São Paulo, domingo, no estádio Ulrico Mursa, em Santos.