Ponte Preta e Santo André empatam no jogo de estreia

Num jogo equilibrado, Ponte Preta e Santo André empataram por 1 a 1, neste sábado, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, na estreia pelo Campeonato Paulista. O resultado foi considerado bom para ambos, com os dois times alternando as melhores ações dentro de campo.

Contando com o apoio de mais de 10 mil torcedores presentes, a Ponte Preta começou o jogo em alta velocidade criando duas chances de gols em menos de três minutos. Ficou a impressão de que o time campineiro chegaria, em breve, ao seu gol inicial. O Santo André, assustado, tentou usar a velocidade para puxar os contragolpes.

Apesar do aparente domínio da Ponte Preta, aos poucos o Santo André avançou a marcação, ganhou espaço e dominou as ações em campo dos 25 minutos até o final do primeiro tempo. Tanto que o estreante goleiro, Eduardo Martini, fez três boas defesas.

O visitante voltou melhor para a segunda etapa, mas acabou sofrendo o gol aos 10 minutos. Após cobrança de falta de Edílson, a defesa se preocupou com o cabeceio, mas o zagueiro Léo Oliveira apareceu atrás e tocou com o pé direito.

Depois disso, o jogo ficou aberto. E o Santo André buscou o empate, que saiu aos 19 minutos. A bola sobrou para Renato Dias, após a saída errada da defesa. Ele cruzou no alto e Bruno César cabeceou bem no chão, empatando o placar.

Mais bem preparado fisicamente, o Santo André sempre levou mais perigo no ataque. A Ponte Preta fez três substituições para garantir o resultado, o que não agradou a torcida. E se sentiu aliviada nos últimos seis minutos, quando o zagueiro Halisson foi expulso e deixou o visitante com um jogador a menos.

Na próxima quarta-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Santos, às 19h30, na Vila Belmiro. O Santo André, na quinta, recebe o São Caetano, às 21h50, no duelo da região do ABC paulista.

PONTE PRETA 1 X 1 SANTO ANDRÉ

Ponte Preta - Eduardo Martini; Edilson, Jean, Léo Oliveira e Vicente; Deda (Danilo Portugal), Galliardo, Leandrinho (Tinga) e Fabiano Gadelha; Danilo Neco e Finazzi (Pirão). Técnico: Sérgio Guedes

Santo André - Júlio César; Rômulo, Halisson, Marcel e Arthur; Alê, Gil, Bruno César (Ricardo Goulart) e Branquinho (Cesinha); Renato Dias (Rodriguinho) e Nunes. Técnico: Sérgio Soares

Gols - Léo Oliveira, aos 10, e Bruno César, aos 19 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Vicente, Leandrinho, Galliardo e Pirão (Ponte Preta); Marcel (Santo André)

Cartão vermelho - Halisson (Santo André)

Árbitro - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Renda - R$ 102.116,00

Público - 10.599 pagantes

Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)