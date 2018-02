Ponte Preta empata com Ituano e perde 100% fora de casa no Campeonato Paulista

A Ponte Preta largou na frente, mas conheceu o seu primeiro tropeço longe de seus domínios na tarde deste sábado ao ficar no empate por 1 a 1 diante do Ituano, em partida realizada no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Antes, a equipe do técnico Eduardo Baptista havia derrotado o Corinthians e o São Bento, ambos por 1 a 0. Com o empate, o time campineiro terminou a rodada com sete pontos e perdeu a liderança do Grupo B para o São Paulo, que tem a mesma pontuação mas leva a melhor no saldo de gols (1 contra 0). No grupo A, o Ituano também soma sete pontos e ocupa a segunda colocação, logo atrás do líder Corinthians, que tem nove.

Com 100% de aproveitamento até então fora de casa, a Ponte Preta se sentiu novamente à vontade jogando longe do estádio Moisés Lucarelli. Mesmo com um Ituano congestionando o meio de campo, o clube campineiro conseguiu encontrar espaços e abriu o placar aos 26 minutos. Orinho pegou o rebote pelo lado esquerdo de campo e cruzou. Fellipe Cardoso apareceu de surpresa e cabeceou para o gol.

Após abrir o placar, a equipe de Campinas se fechou, buscando o contra-ataque para ampliar. O Ituano, por sua vez, subiu a marcação e tentou pressionar seu adversário, mas não conseguiu passar pelo sistema defensivo. Na melhor chance, Ronaldo recebeu dentro da área e exigiu grande defesa de Ivan.

No início do segundo tempo, a Ponte Preta fez uma blitz na área do time de Itu, que brecou o adversário, se recompôs e foi com tudo em busca do empate. Tony cruzou para Claudinho, que só não marcou porque Ivan tirou a bola do gol com as pontas dos dedos.

A pressão, no entanto, deu resultado aos 20 minutos. Serrato lançou e Igor Vinícius apareceu livre pela direita para deixar tudo igual. Vinícius Bergantin colocou o Ituano inteiro no ataque, com a clara intenção de buscar a vitória. A Ponte fez o caminho ao contrário, se fechou e acabou conseguindo levar um ponto para Campinas.

Na próxima rodada, a Ponte Preta enfrenta o Novorizontino no sábado, às 16h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. No mesmo dia e horário, o Ituano visita o Botafogo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 1 PONTE PRETA

ITUANO - Vagner; Igor Vinícius, Ricardo Silva (Felipe Oliveira), Léo e Raul; Marcos Serrato, Tony e Guilherme (Júnior Santos); Ronaldo, Marcelinho e Claudinho (William Henrique). Técnico: Vinícius Bernantin.

PONTE PRETA - Ivan; Emerson (João Vitor), Renan Fonseca, Luan Peres e Orinho; Jeferson, Marciel e Léo Artur (Daniel); Felipe Saraiva (Gabriel Vasconcelos), Fellipe Cardoso e Silvinho. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Fellipe Cardoso, aos 26 minutos do primeiro tempo. Igor Vinícius, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

CARTÕES AMARELOS - Igor Vinícius (Ituano); Orinho, Luan Peres, Marciel e Jeferson (Ponte Preta).

RENDA - R$ 24.420,00.

PÚBLICO - 957 torcedores.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).