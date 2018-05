Ponte Preta empata com Linense e fatura primeiro ponto no Paulistão A Ponte Preta conquistou seu primeiro ponto no Campeonato Paulista ao empatar com o Linense por 2 a 2, nesta quarta-feira, no estádio Gilbertão, em Lins, pela terceira rodada. Com isso, o time campineiro manteve o tabu de nunca ter perdido para o time de Lins em 19 confrontos, com 10 vitórias e agora nove empates, desde 1953. Com um ponto, a Ponte Preta está na lanterna do Grupo B. Este foi o terceiro empate do Linense em três jogos, com três pontos no Grupo A. O resultado foi justo.