Ponte Preta empata com Novorizontino e continua sem vencer em casa no Paulistão

A Ponte Preta segue sem vencer em casa no Campeonato Paulista. Em pleno estádio Moisés Lucarelli, o time de Campinas (SP) ficou no empate por 1 a 1 diante do Novorizontino, em partida realizada neste sábado, pela sexta rodada.

+Tabela do Campeonato Paulista

Com o resultado, a Ponte Preta garantiu a vice-liderança do Grupo B com oito pontos, a dois do São Paulo. O Novorizontino, com a mesma pontuação, é o terceiro do Grupo C, atrás do São Bento, com nove, e do líder Palmeiras.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem vencer até então no Paulistão, a Ponte Preta não demorou para envolver o time do Novorizontino, obrigando o goleiro Oliveira a fazer duas grandes defesas. Depois contou com a habilidade de seus jogadores para abrir o marcador aos 18 minutos. Saraiva deu o passe por elevação para Léo Artur, que tirou o defensor da jogada e tocou na medida para Fellipe Cardoso. O atacante empurrou de letra para o fundo das redes.

Mas a Ponte Preta não ficou na frente do placar por muito tempo. Aos 34 minutos, Jean Carlos recebeu belo lado esquerdo de campo e arriscou o chute. A bola desviou em Emerson e enganou o goleiro Ivan, que nada pôde fazer para impedir o gol.

O jogo ficou aberto nos minutos finais. Éder tentou para o Novorizontino, mas mandou pela linha de fundo. A resposta da Ponte Preta veio com Silvinho. O atacante recebeu na área, porém parou em Oliveira. No rebote, chutou para fora.

No segundo tempo, os times foram mais precavidos. O Novorizontino mostrava muito ansiedade e abusava dos erros de passe. A Ponte Preta chegava, mas pecava na conclusão, como na tentativa de Léo Artur, que apareceu livre dentro da área e chutou cruzado, rente à trave.

O Novorizontino acabou ficando refém das jogadas de Jean Carlos. Na melhor delas, o meia arriscou da entrada da área e mandou para fora. Antes do apito final, o time de Novo Horizonte perdeu Tony expulso, mas não deu tempo para a Ponte Preta se aproveitar da superioridade numérica.

Na próxima rodada, a sétima, a Ponte Preta enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira de Cinzas, às 19h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Na quinta, às 19 horas, o Novorizontino recebe o Red Bull Brasil no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 x 1 NOVORIZONTINO

PONTE PRETA - Ivan; Emerson, Renan Fonseca, Luan Peres e Orinho; Jeferson (Vitinho), Tiago Real e Léo Artur (Daniel); Felipe Saraiva, Fellipe Cardoso e Silvinho (Gabriel Vasconcelos). Técnico: Eduardo Baptista.

NOVORIZONTINO - Oliveira; Tony, Fábio Ferreira, Éder e Lucas; Adilson Goiano, Jean Patrick e Jean Carlos; Juninho (Rafael Ratão), Everton (Francis) e Magno Alves (Jonatan Lima). Técnico: Doriva.

GOLS - Fellipe Cardoso, aos 18, e Jean Carlos, aos 34 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Silvinho, Fellipe Saraiva e Tiago Real (Ponte Preta); Oliveira, Lucas e Adilson Goiano (Novorizontino).

CARTÃO VERMELHO - Tony (Novorizontino).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

RENDA - R$ 30.260,00.

PÚBLICO - 2.536 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).