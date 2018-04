Ponte Preta empata com o Vasco: 3 a 3 Em um jogo de muita movimentação, a Ponte Preta empatou por 3 a 3, em sua estréia no Torneio Rio-São Paulo, hoje, em São Januário. A equipe paulista, que saiu ganhando e depois cedeu, por duas vezes, a vantagem no marcador para o time carioca, mesmo com um jogador a menos, conseguiu se organizar em campo e obteve um bom resultado atuando no campo do adversário. O gol da Ponte Preta, logo aos 9 minutos do primeiro tempo, mostrou que a partida seria de muitos gols. Depois de uma falha do zagueiro Géder, o zagueiro Rodrigo aproveitou um cruzamento de esquerda e inaugurou o placar. O Vasco não se abateu com o gol e partiu para o ataque. Géder, que falhou no primeiro gol da Ponte Preta, aproveitou uma cobrança de falta do meia Felipe na área e, de cabeça, empatou a partida, aos 17 minutos. No final do primeiro tempo, aconteceu a primeira virada vascaína, com o atacante Ely Thadeu, aos 46 minutos. Mesmo em desvantagem no marcador, a Ponte Preta voltou melhor para o segundo tempo e aos 2 minutos empatou a partida, com o meia Humberto, em uma cobrança de falta. Quatro minutos depois, o atacante Romário desperdiçou uma grande oportunidade de colocar o Vasco em vantagem no marcador. A segunda virada do Vasco aconteceu aos 20 minutos, com o artilheiro Romário, que de dentro da pequena área, recebeu a bola de Ely Thadeu e desempatou o confronto. A resposta da Ponte Preta veio três minutos depois, com o atacante Washington, que aproveitou uma confusão na área e igualou o marcador. Aos 32 minutos, o meia Marquinhos é punido pelo juiz Alício Pena Júnior com o segundo cartão amarelo e foi expulso. O Vasco ainda tentou aproveitar a vantagem de ter um jogador a mais em campo, mas não conseguiu superar o bloqueio defensivo da Ponte Preta.