Ponte Preta empata em Bragança e terá Corinthians pela frente

BRAGANÇA PAULISTA - Recheada de reservas, a Ponte Preta não cumpriu seu último objetivo de assegurar a vice-liderança do Campeonato Paulista, na tarde deste domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O empate sem gols contra o Bragantino, que só cumpria tabela, coloca no caminho dos campineiros o Corinthians nas quartas-de-final da competição.

O empate deixou a Ponte Preta na quarta posição, com 38 pontos. O ponto positivo é que o duelo com o Corinthians, quinto colocado, será em Campinas. Por outro lado, o Bragantino encerra sua participação na 11.ª posição, com 25 pontos.

O início do jogo foi marcado por muito equilíbrio e cada time acertou uma bola na trave no primeiro tempo. Logo a um minuto, o atacante William cabeceou no travessão para a Ponte. Quatro minutos depois, o ala Diego Macedo passou por dois marcadores e mandou na trave direita do goleiro Edson Bastos.

Na segunda etapa, o duelo teve dois períodos distintos. O Bragantino começou melhor e teve duas chances de marcar com o zagueiro Guilherme, aos 15 e 22 minutos. Na metade final, os campineiros partiram para o ataque, mas não conseguiram vencer a forte marcação adversária.

BRAGANTINO 0 X 0 PONTE PRETA

BRAGANTINO - Rafael Defendi; Geandro, Rafael Andrade (Toninho), Kadu e Guilherme; Serginho, Carlinhos e Rafael Costa (Bruno Iotti); Diego Macedo, Magno Cruz e Maicon Souza (Cairo). Técnico: Mazola Júnior.

PONTE PRETA - Edson Bastos; Tiago Cametá, Cléber, Diego Sacoman e Uendel; Baraka, Geovane (Alemão), Diego Rosa (Éverton Santos) e Ramírez; Rildo e William. Técnico: Guto Ferreira.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto.

CARTÕES AMARELOS - Raphael Andrade, Kadu e Carlinhos (Bragantino); Tiago Cametá (Ponte Preta).

RENDA - R$ 22.069,00.

PÚBLICO - 1.113 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).