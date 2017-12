Ponte Preta empata sem gols em jogo-treino e atuação recebe elogios de técnico Nada de gols no primeiro teste da Ponte Preta para o Campeonato Paulista de 2016. Dez dias após a reapresentação do elenco, o time campineiro empatou sem gols um jogo-treino contra o Velo Clube, de Rio Claro (SP), nesta quarta-feira, no CT do Jardim Eulina, em Campinas.