Ponte Preta encara o Figueirense A Ponte Preta enfrenta o Figueirense, neste domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, apresentando à sua torcida novidades dentro e fora de campo. Além da estréia do técnico Marco Aurélio, que ocupa a vaga de Estevam Soares, agora no Palmeiras, o time testará novo esquema tático, atuando com dois volantes e dois meias na tentativa de ser mais ofensivo. Na prática, o treinador trocou um volante e um atacante (Romeu, suspenso com três amarelos, e Anselmo, machucado) por dois meias: Rafael Rodrigues e Rafael Ueta. As duas mudanças na defesa já estavam definidas. Na lateral-direita, Alexandre Paulista entra na vaga de André Cunha, suspenso, enquanto o experiente Alexandre retorna, após cumprir suspensão, no lugar de Rafael Santos. O objetivo da Ponte é buscar a reabilitação em casa depois da derrota para o Juventude, por 1 a 0. O time tem 14 pontos e ocupa a 9.ª posição, enquanto o Figueirense tem a mesma pontuação mas está em 6.º. O adversário da Ponte, o Figueirense busca se reabilitar do tropeço em casa diante do Paysandu, empate por 1 a 1 na oitava rodada que lhe tirou a chance de figurar na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe catarinense terá quatro mudanças em relação à última partida. Na defesa, André Santos entra na vaga de Filipe. No meio, Fernandes reassume a função de meia-direita depois de quase um mês lesionado. E na frente, o atacante Romualdo volta ao time e terá a companhia de Izaías, que ocupará a vaga de Rodrigo.