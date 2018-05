Ponte Preta encerra jejum de vitórias, vence Flu e amplia má fase tricolor

A Ponte Preta encerrou a sequência de quatro jogos sem vitórias na tarde deste domingo ao bater o Fluminense por 1 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Wendel.

Livre de qualquer risco de rebaixamento, a Ponte Preta chegou aos 49 pontos e está na zona intermediária da tabela, ainda sonhando com uma vaga no G6. A diferença para o Botafogo, sexto colocado, é de seis pontos. Com a mesma pontuação, o Fluminense viu o jejum de vitórias aumentar para oito partidas. Tem 49 pontos, mas fica atrás do time paulista pelo número de vitórias: 14 a 13.

Devido ao forte calor na cidade de Campinas, a partida começou em ritmo lento, tanto que o primeiro lance de perigo veio apenas aos 23 minutos. Wendel foi tentar tirar e deu um passe para Cícero, que cabeceou e exigiu grande defesa de Aranha. Na sequência, Gustavo Scarpa perdeu uma boa oportunidade ao chutar torto com o gol aberto.

Em uma das primeiras chegadas, a Ponte abriu o placar aos 42 minutos. Wendel recebeu na área, tirou de Henrique e bateu sem chances para Júlio César. Um belo gol, o quarto dele na competição.

No segundo tempo, o Fluminense esboçou uma pressão na Ponte Preta em busca do empate, mas passou a dar espaço para os contra-ataques. E foi assim que o time campineiro quase liquidou o jogo aos 37 minutos. Jeferson escapou em velocidade pelo lado direito e cruzou para Rhayner bater na rede pelo lado de fora.

Nos acréscimos, o volante Douglas foi expulso ao receber o segundo amarelo. Ele fez falta feia em Rhayner, que tentava ajeitar a bola para finalizar a gol, uma vez que o goleiro Júlio César tinha ido para tentar o escanteio no ataque.

A Ponte Preta volta a campo no próximo sábado, contra o Botafogo, às 20 horas, no estádio Luso Brasileiro, no Rio. Depois encerra sua participação diante do Coritiba em Campinas. O Fluminense enfrenta o rebaixado Figueirense no domingo, às 19h30, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), e se despede em casa, contra o Internacional.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 1 X 0 FLUMINENSE

PONTE PRETA - Aranha; Nino Paraíba (Jeferson), Douglas Grolli, Antônio Carlos e Breno Lopes; João Vitor, Wendel (Ravanelli) e Matheus Jesus; Rhayner, William Pottker e Clayson (Wellington Paulista). Técnico: Eduardo Baptista.

FLUMINENSE - Júlio César; Wellington Silva, Gum, Henrique e Giovanni; Pierre (Marcos Júnior), Douglas, Cícero, Gustavo Scarpa (Danilinho) e Marquinho (Magno Alves); Richarlison. Técnico: Marcão.

GOL - Wendel, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS - Wendel, João Vitor e William Pottker (Ponte Preta); Pierre, Douglas e Gustavo Scarpa (Fluminense).

CARTÃO VERMELHO - Douglas (Fluminense).

RENDA - R$ 40.220,00.

PÚBLICO - 4.981 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).