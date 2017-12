Ponte Preta, enfim, volta a ganhar Às duras penas, no sufoco e com um futebol sofrível a Ponte Preta venceu o Criciúma por 1 a 0, neste domingo à tarde, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O time campineiro se recuperou de três derrotas consecutivas e quebrou o jejum de um mês sem vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. Além disso, voltou a brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana, uma vez que chegou 61 pontos, passando da décima para a nona posição. O Criciúma, com 49 pontos, continua ainda ameaçado pelo rebaixamento para a Série B. A Ponte Preta dominou as ações no primeiro tempo e só não abriu o placar por alguns pequenos detalhes. O meia Danilo, em tarde inspirada, procurava o jogo para si e tentava criar as jogadas ofensivas. Mas, os dois atacantes, Roger e Alecsandro estavam mal posicionados, inclusive atrapalhando a evolução do time. O Criciúma encontrava muitas dificuldades pelo lado esquerdo de sua defesa, onde André Cunha e Vander desciam em velocidade, fazendo vários cruzamentos perigosos. Este falso domínio do time campineiro pouco rendeu em termos de chances de gols. A mais real saiu numa cobrança de falta, quando Danilo levantou, Marcus Vinícius subiu sozinho, desviou de cabeça mas a bola tocou no travessão, aos 44 minutos. Para acertar o posicionamento, a Ponte voltou diferente no segundo tempo com Lindomar no lugar de Vander. O Criciúma voltou com a ordem do técnico Lori Sandri para evitar as faltas e redobrar a atenção nos lances de bola parada - faltas e escanteios. A esperança ofensiva seria um contra-ataque com Marcos Denner ou então um lance individual do inteligente meia Douglas. Só que a Ponte voltou a dominar, diminuindo os espaços e aproveitando o cansaço visual de alguns jogadores catarinenses. Aos 20 minutos, o Criciúma fez uma opção pelo jogo aéreo com a entrada do grandalhão Vágner Carioca no lugar de Paulinho. O técnico Nenê Santana tentou de tudo para acertar seu ataque, inclusive com a entrada de dois atacantes, Macedo e Anselmo, mas o time continuou errando muitos passes que, a partir dos 25 minutos, passou a ser vaiado por sua própria torcida. Mas a luta dos jogadores foi recompensada aos 30 minutos, quando Luciano Baiano cobrou falta levantando a bola bem alta para o cabeceio de Anselmo: 1 a 0. O Criciúma, que estava contente com o empate, não conseguiu reagir e a Ponte tratou de segurar o resultado. Os dois times voltam a campo na 44ª rodada: a Ponte vai enfrentar o Fluminense, sábado, em Volta Redonda, enquanto o Criciúma receberá o Paraná.