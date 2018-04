Ponte Preta enfrenta o Botafogo na luta para ficar longe da zona do rebaixamento

Depois de três empates sem gols, a Ponte Preta espera reencontrar o caminho da vitória diante do Botafogo, neste domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o técnico Gilson Kleina, nada muda pelo fato de que o adversário estará com um time alternativo.

"O Botafogo tem um elenco de qualidade e quem entra quer mostrar serviço. Além disso, alguns jogadores suspensos vão jogar, como o zagueiro Carli e o atacante Rodrigo Pimpão", elogiou Gilson Kleina, tentando valorizar a atitude do time carioca, preocupado com o jogo de volta da semifinal contra o Flamengo pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio.

Na verdade, é um boa chance para a Ponte Preta vencer e se distanciar da zona do rebaixamento. Com 24 pontos, o time paulista ocupa uma posição perigosa. No primeiro turno, venceu dois jogos em Campinas contra adversários que estavam poupando titulares. Isso aconteceu na estreia, quando goleou o Sport por 4 a 0, e depois contra o Cruzeiro, na vitória por 1 a 0.

Gilson Kleina também teve uma semana proveitosa, sem jogo e com tempo para trabalhar. Além disso, vai ter vários retornos importantes. Entre eles, dois titulares: o zagueiro Marllon, que cumpriu suspensão automática, e o atacante Emerson Sheik, poupado diante do Sport, no Recife. Outra volta importante é do volante Elton, totalmente recuperado de uma lesão muscular.

Na defesa, quem fica de fora é Rodrigo, suspenso por um jogo pelo STJD pela discussão com o técnico Milton Mendes, do Vasco. No meio de campo sai Jadson e no ataque Maranhão. Em tese, o time vai atuar com três volantes - Naldo, Elton e Jean Patrick - e o meia Léo Artur. O ataque vai ter Lucca, artilheiro da Ponte Preta com 10 gols, e Emerson Sheik.

O último reforço do elenco, o atacante Léo Gamalho, vindo do Goiás, foi relacionado e deve entrar durante o jogo. Uma opção que deixou Gilson Kleina animado. "Ele (Léo Gamalho) só treinou duas vezes conosco, mas eu o conheço bem e vai ser útil ao time", garantiu o técnico, que só quis antecipar a volta do volante Fernando Bob e já sabia que não contaria com o meia Renato Cajá, vetado pelos médicos.

Apesar das evidências, Gilson Kleina não quis confirmar a escalação do time. Fechou o treino da última sexta-feira e não adiantou nada após o rachão realizado neste sábado. Só não há mistério mesmo no objetivo do clube: garantir o mais rápido possível a sua permanência na elite nacional.