Ponte Preta espera acertar com Heverton e Finazzi A diretoria da Ponte Preta espera confirmar até o final desta semana, pelo menos, a vinda de mais dois reforços para o Campeonato Paulista. Os nomes já estão definidos, mas faltam ainda alguns detalhes. O meia Heverton depende de exames médicos, enquanto o atacante Finazzi só vai assinar com o time campineiro caso não tenha confirmado uma oferta do futebol da Turquia. Heverton, de 20 anos, foi revelado pelo Guarani, rival da Ponte, e atuou também no Ankaragüçü, da Turquia. Ele passou por uma cirurgia de púbis recentemente e será avaliado pelo departamento médico do clube para saber se reúne condições de iniciar os treinamentos. Quanto a Finazzi, o acordo entre as partes está praticamente fechado. Mas o atacante aguarda a definição de uma proposta do futebol da Turquia. O Rio Branco, de Americana, também estaria interessado no artilheiro do Paulistão 2005, que fez 17 gols pelo América de São José do Rio Preto. No Campeonato Brasileiro de 2006 ele marcou oito gols pelo Fortaleza, rebaixado à Série B. Os jogadores do elenco estão realizando testes físicos e cardiológicos, além de exames laboratoriais. O zagueiro Anderson e o meia Castor, que não tinham se apresentado na terça-feira, já estão integrados ao grupo.