Ponte Preta espera confirmar maior patrocínio de sua história

No evento, que acontecerá às 11 horas, no Vitória Hotel, em Paulínia, a diretoria ponte-pretana oficializará a renovação com a empresa por mais três temporadas. Ninguém no clube confirma mais informações. Deixando apenas no ar um clima de mistério, embora a assessoria de imprensa já tenha dito que as novidades são positivas.

A Schin foi anunciada como patrocinadora master do clube no início de junho, dias antes de o clube realizar amistoso contra o Orlando City, dos Estados Unidos, na Flórida. Desde então a empresa ficou exposta na principal parte da camisa do clube. E ganhou visibilidade com a boa campanha no Campeonato Brasileiro.

APRESENTAÇÃO - O elenco da Ponte se reapresentou nesta terça-feira à tarde visando o duelo contra o Sport, domingo, às 17 horas, em Campinas, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Elton, suspenso, não joga. Biro Biro e Borges retornam de suspensão e podem enfrentar os pernambucanos.