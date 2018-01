Ponte Preta espera fechar parceria Reeleito para o próximo triênio na presidência da Ponte Preta, Sérgio Carnielli espera que a temporada de 2006 seja "mais tranqüila". Ele acha que a solução para os problemas financeiros do clube podem vir com o acerto de uma parceria internacional. "Não queria continuar, mas estes investidores pediram minha presença. Vou cumprir meu mandato com muita satisfação", afirmou Sérgio Carnielli, após ser reeleito presidente na noite de segunda-feira - ele está no cargo desde 1996. A expectativa é de que um grupo inglês investa cerca de US$ 8 milhões no departamento de futebol da Ponte nos próximos três anos. Por enquanto, a Ponte ainda não contratou nenhum reforço para a disputa do Campeonato Paulista, que começa no dia 11 de janeiro. Pelo contrário. Dos 42 jogadores do elenco, 14 já deixaram o clube neste final de ano. Quem ficou está realizando exames médicos e físicos, no começo da pré-temporada. E a partir da próxima segunda-feira, o técnico Vadão inicia o trabalho para montar o time que disputará o Paulistão.