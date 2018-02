Ponte Preta espera por mais reforços A chegada do meia atacante Riva e do lateral-direito Mantena ainda não foram suficientes para o técnico Abel Braga, da Ponte Preta, que ainda espera por mais reforços para poder trabalhar no Campeonato Brasileiro. O treinador espera ainda a chegada de dois zagueiros, um meiocampista e um atacante para fechar o elenco, que teve várias baixas durante o Paulistão. Com sérios problemas financeiros, o clube perdeu os meias Caíco e Hernâni, os zagueiros Alex e Marinho e o volante Izaías em razão de salários atrasados. Para evitar mais dores de cabeça, a diretoria resolveu enxugar a folha de pagamento mais uma vez e já adiantou que a nova realidade do clube será acreditar nas categorias de base e apostar em jogadores desconhecidos do futebol paulista. Enquanto os novos jogadores não chegam, Abel Braga segue trabalhando com o que tem em mãos e praticamente definiu o time que enfrenta o Internacional, no próximo domingo, em Porto Alegre, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O experiente Elivélton, que tem 200 jogos disputados em Campeonatos Brasileiros, deve ir para o banco de reservas, com Ronildo, mesmo bastante criticado pela torcida nos últimos jogos, ganhando a vaga de titular.