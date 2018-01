Ponte Preta espera por Paulo Isidoro O ciclo de contratações na Ponte Preta para este primeiro semestre deve terminar com a chegada do meia Paulo Isidoro, emprestado junto ao Cruzeiro. A diretoria do time campineiro espera pelo jogador em Campinas, nesta quinta-feira, para definir seu contrato. Paulo Isidoro estaria passando o Carnaval em Salvador, onde nasceu e começou a carreira no Vitória. Depois passou pelo Palmeiras, mas ano passado estava no Cruzeiro. "Faltam apenas alguns detalhes para ele assinar contrato", comentou o diretor de futebol da Ponte, Marco Antonio Eberlin. Além dele, o clube contratou o goleiro Ronaldo, ex-Corinthians, o lateral-direito Rodrigo, do Cruzeiro, além dos atacantes Paulo César, do Vasco da Gama, e Orlando, do Sampaio Corrêa. Enquanto a diretoria tenta fechar o elenco, a comissão técnica recebeu os jogadores nesta terça-feira à tarde no centro de treinamento do Jardim Eulina. Os trabalhos, agora, visam a reabilitação no Torneio Rio-São Paulo contra o líder Botafogo Carioca, domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Apesar da derrota para o Fluminense, por 2 a 1, de virada, em Niterói, a Ponte é vice-líder da competição, com 10 pontos, um a menos que o time carioca. "Perdemos pontos que precisam ser recuperados dentro de casa", alertou Ivo Secchi, auxiliar-técnico de Oswaldo Alvarez, o Vadão. A principal novidade do time deverá ser a estréia do lateral Rodrigo que passou todo Carnaval treinando para melhorar a parte física. Ele entrará no lugar de Carlos Alexandre, titular desde ano passado mas sem convencer. Na defesa, o desfalque será Alex Oliveira, expulso diante do Fluminense, e que terá que cumprir suspensão automática.