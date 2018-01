Ponte Preta espera por Paulo Isidoro O técnico Vadão não quer contar tão já com o reforço de Paulo Isidoro, meia do Cruzeiro, que está negociando sua vinda para a Ponte Preta com a diretoria. Para ele, o importante é dar moral para os jogadores e buscar a liderança do Torneio Rio-São Paulo. A equipe segue na segunda colocação do torneio, com dez pontos, apenas um atrás do Botafogo. Embora os dirigentes tenham acertado com o Cruzeiro a liberação do jogador, ainda falta o acerto salarial com o atleta que é esperado no Majestoso nesta quinta-feira. A chance de chegar à liderança estará em jogo domingo quando a Ponte recebe o líder Botafogo pela sexta rodada da competição, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. "Apenas um ponto nos separa", lembra Vadão, preocupado em recuperar o time da derrota para o Fluminense, por 2 a 1. Para este jogo, a grande novidade será o lateral-direito Rodrigo, ex-Corinthians, contratado na semana passada. Ele entra no lugar de Carlos Alexandre.