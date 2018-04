Ponte Preta estreia somente com sua torcida no estádio

"A torcida tem sido nossa aliada nesta temporada. E ela pode mesmo fazer a diferença porque seu grito incendeia o time dentro de campo", garantiu o atacante William, que terminou o Campeonato Paulista como artilheiro geral, com 13 gols. E promete fechar a temporada com 30 - já fez mais dois pela Copa do Brasil.

Com relação ao time, o técnico Guto Ferreira viveu uma semana tranquila, bem ao contrário do que aconteceu na semana anterior, quando teve sua "cabeça a prêmio". Com tempo para treinar, ele confirmou apenas uma mudança em relação à base campeã do interior, em cima do Penapolense. "Mais do que uma mudança técnica, é a troca de um garoto (Alef) por um jogador maduro (Magal), rodado e mais acostumado a enfrentar grandes clubes e situações difíceis".

Magal fez questão de ressaltar que prefere atuar como segundo volante. Portanto, espera ser o companheiro ideal de Baraka, titular como primeiro volante, que fica na proteção dos zagueiros. "Comecei a carreira como segundo volante. E é ali que gosto mais de jogar, mas estou aqui para ajudar", explicou.

O time vai ter o mesmo esquema 4-4-2, tendo no meio de campo dois volantes - Baraka e Magal - e dois meias - Ramirez e Chiquinho. No ataque, pela terceira vez seguida, Rildo começa ao lado de William. Na defesa, a dupla formada por Cléber, muito cotado após estar na seleção do Paulistão, e Diego Sacoman. O lateral-direito será Chiquinho, que durante a semana esteve prestes de ser negociado com o próprio São Paulo. Uedel será o lateral-esquerdo. O experiente Edson Bastos, de 33 anos, continua no gol.

Na última sexta-feira, o comando da Polícia Militar vetou a presença da torcida do São Paulo neste jogo. Tudo por conta de uma obra realizada na parte de fundos do estádio, que gerou muito entulho, terra e pedras. O quadro era considerado "trágico" na sexta e foi aliviado por uma "limpeza emergencial". Mas o setor, normalmente destinado à torcida visitante, foi interditado. Metade dos dois mil ingressos colocados à venda foi negociado. E o clube vai devolver o dinheiro na próxima semana, ainda em dias e horários indefinidos.