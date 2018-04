Ponte Preta faz 4 a 1 no Duque de Caxias e encerra jejum

A Ponte Preta encerrou um jejum de quatro jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro da Série B em grande estilo. Em uma tarde inspirada, o time goleou o Duque de Caxias por 4 a 1, neste sábado, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno.

Veja também:

Brasileirão Série B - Classificação | Tabela

SÉRIE B - Leia mais sobre a competição

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

A importante vitória recolocou a Ponte Preta próxima da zona de acesso. Agora está no sexto lugar, com 30 pontos, três a menos que o quarto colocado Ceará. Já o Duque de Caxias vai se aproximando da zona de rebaixamento, já que ocupa a 15.ª posição, com 23 pontos.

A Ponte Preta dominou completamente o primeiro tempo e poderia ter criado um placar elástico ainda nos primeiros 45 minutos. O primeiro gol saiu aos 17 minutos. O meia Jean Carioca, que fazia sua estreia como titular, aproveitou sobra na entrada da área e bateu com categoria, no ângulo direito do goleiro.

Com uma marcação agressiva, a equipe de Campinas ampliou aos 38, após perder várias chances. Lins recebeu belo lançamento de Jean Carioca e bateu na saída de Vinícius.

Na segunda etapa, mesmo com a vitória parcial, a Ponte Preta continuou a buscar mais o ataque e a impressão era de que iria chegar ao terceiro gol rapidamente. Aos 13 minutos, contudo, veio a surpresa. O Duque de Caxias aproveitou falha defensiva adversária para diminuir, em um bonito chute de longa distância do atacante Juninho.

O gol acordou os donos da casa, que sacramentaram a vitória, com gols contra de Gustavo, aos 30 minutos, e de Fabiano Gadelha, aos 34.

Na próxima terça, às 21 horas, a Ponte Preta volta a campo para enfrentar o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal. Já o Duque de Caxias joga contra o lanterna Campinense, no mesmo dia, às 21h50, no Rio de Janeiro.

PONTE PRETA 4 x 1 DUQUE DE CAXIAS

Ponte Preta - Giovanni; Edílson, Jean, Dezinho e Vicente; Deda, Pirão, Eduardo Arroz e Jean Carioca (Fabiano Gadelha); Evando (Danilo Neco) e Lins (André). Técnico: Pintado.

Duque de Caxias - Vinícius; Gustavo, Zé Carlos e Santiago; Oziel, Bruno Moreno, Silva (Juninho), Leandro Chaves (Clayton) e Paulo Rodrigues; Tony e Lucas Pereira (Leandro Cruz). Técnico: Rodney Gonçalves.

Gols - Jean Carioca, aos 17, e Lins, aos 38 minutos do primeiro tempo; Juninho, aos 13, Gustavo (contra), aos 30, e Fabiano Gadelha, aos 34 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Eduardo Arroz e Edílson (Ponte Preta); Silva, Paulo Rodrigues e Zé Carlos (Duque de Caxias).

Árbitro - Nielson Nogueira Dias (PE).

Renda - R$ 24.075,00.

Público - 3.099 pagantes.

Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).