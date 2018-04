Ponte Preta faz pacto contra a crise Lavada a roupa suja entre o elenco, o pensamento do time agora é exclusivamente o próximo jogo do Campeonato Brasileiro diante do Juventude-RS, em Caxias do Sul, domingo, às 16 horas. O clima ainda é de apreensão, mas os jogadores fizeram um pacto pela vitória. A Ponte está há cinco jogos sem vencer e a vitória fora de casa é encarada no Moisés Lucarelli como uma grande oportunidade de acalmar os ânimos de todos. Após a derrota para o Paraná, por 2 a 0, o técnico Nenê Santana ameaçou fazer mudanças no time, já que "as coisas não estão indo bem". Ele voltou a explicar sua avaliação: "O time teve uma atuação apática diante do Paraná Clube. Todos os jogadores que participaram da partida tiveram um péssimo rendimento. Temos que conversar e melhorar várias coisas", observou Nenê Santana. Em princípio, dois desfalques já estão certos. O lateral-direito André Cunha e o volante Marcus Vinícius. Ambos vão cumprir suspensão automática. Por outro lado, o zagueiro Gustavo e o lateral e meio-campo, Zé Maria estão de volta. A Ponte continua com 4 6 pontos, agora em nono lugar.