Ponte Preta faz reunião e Kleina admite 'cobrança' para vencer o Vasco

O que era para ser apenas um treino regenerativo acabou virando uma reunião entre comissão técnica e jogadores da Ponte Preta, nesta sexta-feira à tarde, no primeiro encontro após a derrota para o Vitória, por 3 a 1, em Salvador. O técnico Gilson Kleina voltou a cobrar postura do time na véspera do confronto com o Vasco, domingo, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Foi uma reunião de cobrança e também de incentivo para que o time volte a acertar. Nas vezes que nós ganhamos, mostramos um time aguerrido, com foco e concentração" resumiu o técnico.

Ele também reconheceu que errou ao armar o time com três atacantes fora de casa, mas indiretamente puxou a orelha do capitão Rodrigo, que levou um escorregão no lance do segundo gol. "Todos sabem que os campos são molhados antes dos jogos para que a bola role com mais velocidade. Então, é preciso tomar cuidado no início de jogo, quando o mandante vem para a pressão. Mas não fizemos nada disso."

Em relação ao time, a princípio Kleina vai esperar pela recuperação do meia Renato Cajá, se queixando de dores no joelho, e do goleiro Aranha, com dores musculares. A ideia é voltar ao esquema 4-4-2, com três volantes - Naldo, Elton e Jadson - e o meia Cajá.

Tudo pode ser confirmado no treino programado para sábado cedo no Moisés Lucarelli, com portões abertos, inclusive para a torcida. Haverá uma ação dos jogadores na loja do clube para a apresentação do uniforme número dois, que tem o preto com predominância e detalhes em branco.