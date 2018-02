Ponte Preta fecha contratação do veterano Finazzi Depois de ser rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro na temporada passada, a Ponte Preta segue se reforçando para 2007. O time campineiro acertou nesta segunda-feira a contratação do veterano atacante Finazzi, 33, que também caiu para a segunda divisão com o Fortaleza. O jogador irá se apresentar ao novo clube nesta terça-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, e seguirá direto para Itapira, onde o time está fazendo a sua pré-temporada. O atacante deverá defender a Ponte apenas no Campeonato Paulista. Finazzi foi contratado para acabar com o principal problema do time campineiro no ano passado: a falta de gols. Em 2005, ele fez 11 gols com a camisa do Atlético-PR, e oito no ano seguinte pelo Fortaleza. A Ponte Preta fará a sua estréia no Campeonato Paulista no dia 17 janeiro diante do Corinthians, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. Na primeira rodada da Copa do Brasil, o time dirigido pelo treinador Wanderley Paiva pega o Villa Nova-MG, no dia 21 de fevereiro, fora de casa.